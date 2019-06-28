28.06.2019 10:09
Haberler » Güncel » Haber

Metrelerce yükseklikte tehlike! Ölümle burun buruna çalışıyor

Oltu Halitpaşa Mahallesinde 1969 yılında yapılan Mısr-i zunun camisinin minaresi 1983 yılında olan depremden dolayı cami minaresinde çatlaklar oluşmuş yıllar geçtikçe minaredeki çatlaklar tehlike arz etmeye başlayınca mahalle sakinleri minareyi yıkıp yeniden yapılmasına karar verdi.

Oltu Halitpaşa Mahallesinde 1969 yılında yapılan Mısr-i zunun camisinin minaresi 1983 yılında olan depremden dolayı cami minaresinde çatlaklar oluşmuş yıllar geçtikçe minaredeki çatlaklar tehlike arz etmeye başlayınca mahalle sakinleri minareyi yıkıp yeniden yapılmasına karar verdi.

Halitpaşa Mahalle Muhtarı Orhan Kul, "Camimizin minaresi 1983 depreminde zarar gördü geçen zaman içerisinde tehlike oluşturmaya başlayınca Oltu Belediye Başkanının bilgisi dahilinde minareyi söküp yeniden yapmaya karar verdik. Yardım severlerden minaremizin yapımında destek olmalarını istedik. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

15 metrelik minareyi tek başına Hilti ve Spiral taşla kıran Minare yıkım Ustası Razi Pala, "Mahallemizin Camisinin Minaresi uçuyordu bana söylediler. Bende minareyi söküyorum, minaremizi yenileyeceğiz. Minarede çalışmak hayli zor. Her an dikkatli olmak zorundasın, toz bir taraftan tehlike bir taraftan burada belli bir düzen yok iş makinası yok tek başıma ben kırıyorum" dedi. - ERZURUM

Metrelerce yükseklikte tehlike! Ölümle burun buruna çalışıyor
Kaynak: İHA
Halitpaşa , Oltu , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:32 "Solhan'daki öğretmenler ve eğitimciler" adlı kitap tanıtıldı
12:30 Zonguldak Belediyesi 'halk günü' uygulaması başlatıyor
12:30 Geri dönüp, bilgisayar çaldığı iş yerinin kapısını kontrol etti
12:30 14 İLDE FETÖ OPERASYONUNDA YAKALANAN 24 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
12:30 Tuzla Bahçeköy Okulları düzenlenen törenle açıldı
12:30 Kavak HEM yıl sonu zümre toplantısı
12:30 Garanti BBVA Momentum'un yeni dönemi başladı