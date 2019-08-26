Haberler» Güncel» Haber

15 metrelik çukurda mahsur kalan köpeği afad kurtardı

BİLECİK'te dere yatağındaki çukurda mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

26.08.2019 16:45 15 metrelik çukurda mahsur kalan köpeği afad kurtardı
BİLECİK'te dere yatağındaki çukurda mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Bahçecik Köyü yakınlarındaki dere yatağında bulunan 15 metre derinliğindeki çukurda bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan jandarma harekete geçti.  Küçük bir mağara girişi bulunan ve çevresi ağaç dallarıyla çevrili olan çukurdan köpek çıkartılamayınca da AFAD'tan yardım istendi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, iple çukura inerek, kurtarma üçgeni oluşturdu. Yaklaşık 2 saatte kurtarılan köpek, ilk tedavisinin ardından Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Bahçecik, Bilecik, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:56   "Drone"la sivrisinek mücadelesi
16:55   Tem yolunda otomobil tır'ın altına girdi: 4 yaralı
16:54   Samsun'dan yapılan uçak seferlerine düzenleme talebi
16:54   Tarsus'ta "11. Geleneksel Briç Turnuvası" sona erdi
16:54   İzmir birleşik kamu-iş konfederasyonu üyesi memurlar iş bıraktı
16:54   Tarsus'ta "Kent Mobilyası Atölyeleri" kurulacak
16:54   Bahşiş zarfı yüzünden 4 kişiyi bıçakladılar