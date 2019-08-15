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15 metrelik kuyudan kurtarıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık 15 metrelik boş kuyuya düşen Halil Albatay, itfaiye ekipleri tarafından halatlı sedyeyle kurtarıldı.

15.08.2019 11:17 15 metrelik kuyudan kurtarıldı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık 15 metrelik boş kuyuya düşen Halil Albatay, itfaiye ekipleri tarafından halatlı sedyeyle kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Albatay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay geçtiğimiz Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında Lüleburgaz ilçesi Durak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Halil Albatay, genişliği yaklaşık 5 metre ve derinliği de 15 metre olan ucu açık bırakılan kuyuyu fark etmeyerek düştü. Düştüğü kuyudan çıkamayan Albatay'ın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 ve 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz itfaiyesi ekipleri halat yardımıyla kuyuya indi. Albatay'ı kendi halatına sedyeyle sabitleyen itfaiye eri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda talihsiz adamı düştüğü yerden kurtardı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen ve şans eseri vücudunda kırık olmayan Albatay kontrol amaçlı olarak Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KIRKLARELİ

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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