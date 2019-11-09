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15 metrelik kuyuya düştü, cep telefonu sayesinde kurtarıldı

Denizli'de yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen şahıs cep telefonuyla 112'yi arayarak yardım isteyince kurtarıldı.

09.11.2019 18:41 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:5015 metrelik kuyuya düştü, cep telefonu sayesinde kurtarıldı
'de yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen şahıs cep telefonuyla 112'yi arayarak yardım isteyince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide yürüyen Y. isimli kişi yolda bulunan kuyuyu fark edemeyerek yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Alişan Y., ardından cep telefonu ile 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri adeta zamana karşı yarışarak kurdukları halat sistemi ile Alişan Y.'yi düştüğü kuyudan çıkardı. Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan ve kırıklarının olduğu öğrenilen Alişan Y., ardından ambulans ile Denizli devlet Hastanesi'ne götürüldü. - DENİZLİ

Denizli, Alişan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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