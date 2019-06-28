28.06.2019 10:15
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15 METRELİK MİNAREYİ MATKAPLA YIKIYOR

15 METRELİK MİNAREYİ MATKAPLA YIKIYOR

Kaynak: DHA
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