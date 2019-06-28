28.06.2019 11:49
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15 metrelik minareyi matkapla yıkıyor

15 metrelik minareyi matkapla yıkıyor

ERZURUM'un Oltu ilçesinde depremde hasar gören ve çatlakları büyüyen Mısr-i Zunun Camii'nin minaresinin yıkımına karar verildi.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde depremde hasar gören ve çatlakları büyüyen Mısr-i Zunun Camii'nin minaresinin yıkımına karar verildi. Yıkım ustası Razi Pala, 15 metre yüksekliğindeki minareyi matkap ve spiral taşı ile yıkmaya başladı.
Oltu İlçesi Halitpaşa Mahallesi'nde 1969 yılında yaptırılan Mısr-i Zunun Camii'nin minaresi, 1983 yılında meydana gelen depremde zarar gördü. Tuğladan inşa edilen minarede deprem sonrası oluşan çatlaklar, her geçen yıl biraz daha büyüdü. Tehlikenin büyümesi üzerine, Oltu Belediyesi'ne bilgi verildi. Belediyenin yıkım kararı verdiği minare için yıkım çalışması başlatıldı. 15 metre yüksekliğindeki minarenin yıkımını alan Razi Pala, darbeli matkap ve spiral taşı ile tuğla minarenin sökümüne başladı.
Daracık minarede çalışmanın çok zor olduğunu belirten Razi Pala, "Her an dikkatli olmak zorundasın. Toz bir taraftan, tehlike bir taraftan. Burada belli bir düzen, iş makinası yok" dedi.
Halitpaşa Mahalle Muhtarı Orhan Kul, "Camimizin minaresi 1983 depreminde zarar gördü. Geçen zaman içerisinde tehlike oluşmaya başlayınca Oltu Belediyesi yöneticilerinin bilgisi dahilinde yıkımı başlattık. Razi Pala ustanın yıkımı tamamlamasından sonra camiye yeni bir minare yaptıracağız" diye konuştu.


- Erzurum
Kaynak: DHA
Halitpaşa , Erzurum , Oltu , Güncel

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