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15 metrelik su kuyusuna atlayan kadın öldü

AYDIN'ın Çine ilçesinde Fatma Ö. (66), 15 metrelik su kuyusuna atlayarak, yaşamına son verdi.

13.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:4315 metrelik su kuyusuna atlayan kadın öldü

AYDIN'ın ilçesinde Fatma Ö. (66), 15 metrelik su kuyusuna atlayarak, yaşamına son verdi. Yakınları, Fatma Ö.'nün bir süredir mide ağrısı çektiğini öne sürdü.

Çine'nin kırsal Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 3 çocuk annesi Fatma Ö., saat 08.00 sıralarında, komşusunun bahçesindeki su kuyusunun başına gitti. Yakınlarının süredir mide ağrısı şikayeti olduğunu söylediği Fatma Ö., kendisini 3'te 1'i suyla dolu, 15 metre derinliğindeki kuyuya bıraktı. Fatma Ö.'nün kuyuya atladığını gören yakınları, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis'e verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, halatla indikleri kuyudan Fatma Ö.'yü çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Fatma Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Fatma Ö.'nün cansız bedeni, otopsi için Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, Fatma Ö.'nün intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.



Jandarma, Evciler, Çine, Güncel

Kaynak: DHA

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