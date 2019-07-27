15 Metrelik su kuyusuna düşen köpeği AFAD kurtardı
15 Metrelik su kuyusuna düşen köpeği AFAD kurtardıNİĞDE'de 15 metrelik su kuyusuna düşen köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.27.07.2019 20:58
15 Metrelik su kuyusuna düşen köpeği AFAD kurtardı
NİĞDE'de 15 metrelik su kuyusuna düşen köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkeze bağlı Alay Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Sami Özbek'e ait olan evcil köpek 15 metrelik su kuyusuna düştü. Özbek, köpeği kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine olay yerine Niğde AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışma sonunda köpeği düştüğü kuyudan çıkararak sahibine teslim etti.
NİĞDE'de 15 metrelik su kuyusuna düşen köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkeze bağlı Alay Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Sami Özbek'e ait olan evcil köpek 15 metrelik su kuyusuna düştü. Özbek, köpeği kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine olay yerine Niğde AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışma sonunda köpeği düştüğü kuyudan çıkararak sahibine teslim etti.
Niğde, AFAD, Güncel
Kaynak: DHA