Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

15 milyonun yaşadığı Dakka şehri sessizliğe büründü

Dünyaya hızlı bir şeklide yayılmaya devam eden korona virüs bilançosu nedeniyle dünyanın en kalabalık şehirleri arasında öne çıkan ve yaklaşık 15 milyon vatandaşın yaşadığı Dakka şehri adeta boş kaldı.

27.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:24
15 milyonun yaşadığı Dakka şehri sessizliğe büründü
Dünyaya hızlı bir şeklide yayılmaya devam eden korona virüs bilançosu nedeniyle dünyanın en kalabalık şehirleri arasında öne çıkan ve yaklaşık 15 milyon vatandaşın yaşadığı Dakka şehri adeta boş kaldı.

Dünya genelinde paniğe neden olan korona virüs Bangladeş 'e de yayıldı. Resmi kaynaklardan alınan son verilere göre ülkede 48 vaka görülürken 5 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Virüse karşı ülke genelinde birçok tedbir alınırken okullarda eğitime ara verildi, kamu ve özel kurum kuruluşlara da tatil ilan edildi. Ülkede bulunan dünyanın en büyük doğal deniz plajı olan Cox's Bazar ile birlikte küçük büyük tüm eğlence mekanları da kapatıldı. Açıklanan uyarılara uymayan vatandaşlara gözaltına alınması için ülke genelinde ordu sokağa indirildi.

Söz konusu ülkenin en büyük ve dünyanın en kalabalık şehirleri arasında yer alan ve ülkenin başkenti Dakka ise tamamen kilitlendi. Ülke genelinde şehirlerarası deniz, hava ve kara yolları kapatılmadan önce edilen tatil açıklamasının ardından şehirde yaşayan vatandaşlar memleketlerine akın etmesi sonucunda şehir sessizliğe büründü. Her gün yüz binlerce vatandaşın bulunduğu caddeler ve sokaklar artık ıssız bir kenti yansıtıyor. Akşam saatlerinde renkli gece hayatı yaşayan şehirde bulunanlar kimse evden çıkmazken kentte sadece eczane, halk pazarı ve birkaç market açık bulunuyor.

Virüsten önce binlerce otobüs, çekçek, dolmuş gibi toplu taşıma araçlarının da azaldığı görülüyor. Vatandaşlar salgının bir an önce sona ermesini bekliyor. - DAKKA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bangladeş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››15 milyonun yaşadığı Dakka şehri sessizliğe büründü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu Haberler
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
KKTC’de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı Haberler
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı
İBB’den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması Haberler
İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haberler
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Haberler
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi Haberler
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:46: Bilim insanlarından kritik korona virüs aşısı açıklaması - Haber 16:46: EDİRNE Yunanistan sınırında bekleyen göçmenler, misafirhanelere gönderildi - Haber 16:46: Antalya Kapalı Yol'da 'sosyal mesafe' yok - Haber 16:46: HATAY Jandarmadan sosyal mesafeyi korumayanlara 'dubalı' önlem - Haber 16:46: ÇORUM Polislerden önce ilaç, sonra kendisini evlendirmelerini istedi - Haber 16:10: 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu - Haber 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 15:21: KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:05: Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler