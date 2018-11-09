15 mutfak tüpü taşıyan motosikletli yakalandı...15 tane tüpü böyle taşıdı

09 Kasım 2018 Cuma 17:22



09 Kasım 2018 Cuma 17:22

15 mutfak tüpü taşıyan motosikletli yakalandı...15 tane tüpü böyle taşıdıBATMAN - Batman'da seyir halinde 15 mutfak tüpü taşıyan ve hem trafiği hem de sürücülerin hayatını tehlikeye sokan motosikletli yakalandı. Şahsa idari para cezası uygulanırken motosiklet trafikten men edildi. Batman'da önceki gün motosikletiyle 15 mutfak tüpünü taşıyan ve hem trafiği hem de sürücülerin hayatını tehlikeye sokan sürücü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, A.D. isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu tespit edilen iş yerinde yakalandı. A.D.'ye Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" maddesinden işlem yapıldı. A.D.'ye ayrıca Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 2918 Sayılı Trafik Kanunun farklı maddelerinden 784 TL idari para cezası uygulandı ve motosiklet trafikten men edildi.