15 Nisan 2020 Haberleri
15 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
16.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 00:18
- Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti
- Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil
- '14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım' diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor
- Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
- Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti
- Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil
- Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı
- Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
- Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak
- Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı
- Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
- Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı
- İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
- Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
- Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı
- Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
- Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı
- Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı
- Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
- Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
- Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
- Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
- Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi
- ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
- Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı
- Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı
- Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi
- Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz
- Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi
- Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor
- Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti
- Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor
- Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
- Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
- Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak
- Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Etiketler: Donald Trump, Koronavirüs, Türkiye, Hatay, Genel