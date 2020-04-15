Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

15 Nisan 2020 Star Yayın Akışı

15 Nisan 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

15.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 15.04.2020 06:45
15 Nisan 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Güzel Köylü

02:30 Kiralık Aşk

04:50 Erkenci Kuş

05:00 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 Eyvah Eyvah 2

20:00 Jet Sosyete

22:30 Eyvah Eyvah 2

23:30 Güzel Köylü

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Erkenci Kuş Dizisi, Güzel Köylü, Star, TV, TV
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

TV Manşet

Haberler

Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Survivor’da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı Haberler
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı
Bakan Koca ’Filyasyon’ dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız Haberler
Bakan Koca 'Filyasyon' dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Koronavirüsün merkez üssü ABD’de ölü sayısı 25 bini aştı Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de ölü sayısı 25 bini aştı
Çernobil’de 10 gündür süren ve dünyayı tedirgin eden yangın söndürüldü Haberler
Çernobil'de 10 gündür süren ve dünyayı tedirgin eden yangın söndürüldü
Barack Obama, seçimlerinde eski yardımcısı Biden’ı destekleyecek Haberler
Barack Obama, seçimlerinde eski yardımcısı Biden'ı destekleyecek
Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu Haberler
Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu
Haberler ›› TV ››15 Nisan 2020 Star Yayın Akışı - Haberler

Son Dakika TV Haberleri

06:45: 15 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 15 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 15 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 15 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haberler 06:45: 15 Nisan 2020 Star Yayın Akışı - Haberler 01:58: ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı - Haberler 00:31: Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı 23:29: Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü