15 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
15 Nisan 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Süper Lig Galatasaray Goller
00:40 SÜPER LİGTRABZONSPOR GOLLER
00:50 Süper Lig Beşiktaş Goller
00:55 Takvim Yaprakları
01:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
01:00 İspanya - İsviçre
02:40 Spor Akşamı
03:40 Arsenal Goller
03:40 Manchester United Goller
04:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
04:00 Almanya - İngiltere
05:40 Lig Hatırası 89-90
05:40 SÜPER LİGBAŞAKŞEHİR GOLLER
05:55 Spor Kitaplığı
06:00 Lig Hatırası 89-90
06:10 Almanya Bundesliga Özetler
06:30 Süper Lig Özetler
06:55 Kamu Spotu: Evde Spor
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Formula E Sokak Yarışları
07:25 CHELSEA GOLLER
07:30 Manchester United Goller
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 Kamu Spotu: İşte Spor
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 Almanya - İngiltere
10:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Güney Afrika - Uruguay
12:15 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:55 Kamu Spotu: İşte Spor
16:00 Slovenya - ABD
16:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 İngiltere Premier Lig Goller
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:15 Süper Lig Özetler
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
20:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol
20:55 Kamu Spotu: İşte Spor
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:55 Kamu Spotu: Evde Spor
22:00 Spor Akşamı
22:00 Bir Zamanlar
23:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
23:00 Fransa - Meksika
Kaynak: InterSinema.com