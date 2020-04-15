15 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Süper Lig Galatasaray Goller

00:40 SÜPER LİGTRABZONSPOR GOLLER

00:50 Süper Lig Beşiktaş Goller

00:55 Takvim Yaprakları

01:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI

01:00 İspanya - İsviçre

02:40 Spor Akşamı

03:40 Arsenal Goller

03:40 Manchester United Goller

04:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI

04:00 Almanya - İngiltere

05:40 Lig Hatırası 89-90

05:40 SÜPER LİGBAŞAKŞEHİR GOLLER

05:55 Spor Kitaplığı

06:00 Lig Hatırası 89-90

06:10 Almanya Bundesliga Özetler

06:30 Süper Lig Özetler

06:55 Kamu Spotu: Evde Spor

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Formula E Sokak Yarışları

07:25 CHELSEA GOLLER

07:30 Manchester United Goller

07:50 Spor ve Sağlık

07:55 Kamu Spotu: İşte Spor

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:55 Kamu Spotu: Evde Spor

10:00 Spor Bülteni

10:25 Kamu Spotu: İşte Spor

10:30 Almanya - İngiltere

10:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Güney Afrika - Uruguay

12:15 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu: Evde Spor

15:00 Lig Hatırası 89-90

15:55 Kamu Spotu: İşte Spor

16:00 Slovenya - ABD

16:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:40 İngiltere Premier Lig Goller

18:55 Takvim Yaprakları

19:00 Unutulmaz Maçlar

20:15 Süper Lig Özetler

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

20:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol

20:55 Kamu Spotu: İşte Spor

21:00 Lig Hatırası 89-90

21:55 Kamu Spotu: Evde Spor

22:00 Spor Akşamı

22:00 Bir Zamanlar

23:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI

23:00 Fransa - Meksika