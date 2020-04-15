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15 Nisan Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler oalcak.

15.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:39
15 Nisan Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 15.04.2020 02:00 - 15.04.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah SÜZER BULVARI, ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU, sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2436868) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2436868)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 15.04.2020 00:30 - 15.04.2020 01:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah GÜNBATIMI, KASIRGA, RÜZGAR, SAMYELİ, ŞELALE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2436867) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 15.04.2020 00:00 - 15.04.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ, CAHİT SITKI TARANCI, EGEMENLİK sk// ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 106. sk/ TURGUT ÖZAL mah 89. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2435634) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 15.04.2020 13:00 - 15.04.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-/ PINAR mah 1222., 1226., 1229., AHMET ARİF sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2438112) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 15.04.2020 16:00 - 15.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah GÖÇMENLER, KARLITEPE, KEVSER, RAHMET sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2436063) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2436063)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 15.04.2020 12:00 - 15.04.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk/ IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk/ İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2437789) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 15.04.2020 00:30 - 15.04.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAHÇE, EVREN, KEHRİBARCI, ONUR, RAMİ KIŞLA, SALİHPAŞA, TUNA, YADİGAR ÇIKMAZI, YÜKSEK, ŞEHİT NECMETTİN BAYHATUN, ŞİRİNLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2437790) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2437790)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 15.04.2020 04:30 - 15.04.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAHÇE, BEGONYA, HEDEF, NECATİBEY, SALİHPAŞA, SANAYİ, TUNA, UYSALLAR, YÜKSEK, ŞEHİT NECMETTİN BAYHATUN, ŞİRİNLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2437791) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 15.04.2020 17:00 - 15.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKASYA, ARDIÇ, FATİH, KALENDER, SAVUR, UZUN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2437672) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etiketler: İstanbul, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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