15 Nisan Çarşamba koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Vatandaşlar 15 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü, koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı gibi konuları merak ediyor. İşte resmi rakamlarla koronavirüs istatistikleri!

15 NİSAN TOPLAM TEST SAYISI

15 Nisan itibariyle toplam test sayısı 477.716 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de 15 Nisan Çarşamba günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e, vaka sayısı ise 4 bin 281 artarak 69 bin 392'ye yükseldi.

15 NİSAN KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI

15 Nisan itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı 69.392 olarak gerçekleşti.

15 NİSAN TOPLAM VEFAT SAYISI

15 Nisan itibariyle toplam vefat sayısı 1518 olarak gerçekleşti.

15 NİSAN TOPLAM YOĞUN BAKIM SAYISI

15 Nisan itibariyle toplam yoğun bakım sayısı 1820 olarak gerçekleşti.

15 NİSAN TOPLAM ENTÜBE SAYISI

15 Nisan itibariyle toplam entübe sayısı 1052 olarak gerçekleşti.

15 NİSAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI

15 Nisan itibariyle iyileşen hasta sayısı 5674 olarak gerçekleşti.