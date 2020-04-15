15 Nisan Dünya Sanat Günü Akademisyenlerden ev orkestrası

Akademisyenler, gelmiş geçmiş en iyi klasik müzik yapıtları arasında yer alan 'Sarabande' eserini; evlerinden, her biri ayrı bir enstrüman çalarak, aynı anda yorumladı.

Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı akademisyenlerinden oluşan Maltepe Üniversitesi Ev Orkestrası, 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde "evde sahne aldı". George Frideric Handel'in unutulmaz Sarabande eserini çeşitli enstrümanlarla yorumlayan akademisyenler, Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında evde geçirilen zor günlerde sanatın ruhuyla moral vermeyi amaçlıyor.

Leonardo Da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan, Türk sanatçıların önerisiyle UNESCO tarafından 2012 yılından bu yana Dünya Sanat Günü olarak kutlanıyor. Aynı zamanda 14 Nisan, eser sahibi Handel'in de ölüm yıldönümü. Handel'in ölümsüz eseri, icra edildiği her dönemde dinleyenlere ilham vermiş notaları barındırıyor.

Her akademisyenin kendi evinde bir enstrüman çalarak aynı anda yorumladığı eserin özgün hali, Maltepe Üniversitesi'nin tüm sosyal medya hesaplarında yayınlandı.