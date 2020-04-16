15 Nisan Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Survivor ayak tenisi oyununu kim kazandı? Bireysel sembolü kim kazandı?

Survivor yeni bölümde ayak tenisi heyecanı yaşandı. Programın son bölümünde sembol oyunu oynanırken 15 Nisan Survivor yeni bölümü nefes kesen anlara sahne oldu. Peki, Survivor ayak tenisi oyununu kim kazandı? 15 Nisan Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Bireysel sembolü kim kazandı? İşte, 15 Nisan Survivor'da yaşananlar!

SURVİVOR AYAK TENİSİ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un 47. bölümünde yarışmacılar ayak tenisi maçında mücadele ettiler. Sercan, Ardahan ve Yasin üçlüsünün Acun, İrem Kanan ve Ersin üçlüsü ile mücadele ettiği ayak tenisi öncesi bahisler alındı. Kazanan takım ise yemek ödülü kazanacaktı.

Büyük heyecana sahne olan mücadele sonunda maçı Yasin, Ardahan ve Sercan kazandı. Kazanan takım yiyecek ödülüne kavuştu.

15 NİSAN SURVİVOR'DA SEMBOL OYUNUNU ERKEKLERDE KİM KAZANDI?

Eleme usulüyle yapılan sembol oyunu yarışmasında son 2'ye Ersin ve Cemal Can kaldı. Mücadeleyi erkeklerden Survivor Ersin kazandı ve böylelikle Ersin ilk sembolünü kazandı.

15 NİSAN SURVİVOR'DA SEMBOL OYUNUNU KADINLARDA KİM KAZANDI?

15 Nisan akşamı yayınlanan Survivor yeni bölümde kadınlar da sembol yarışında mücadele verdi. Oynanan bireysel oyun sonunda Nisa ve Elif finale kaldı. Mücadele sonunda bireysel sembolü kadınlardan ise Survivor Nisa kazandı.