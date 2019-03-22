15 Öğrenci Zehirlendi

Kaynak: DHA

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu'nda 15 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Barbaros Mahallesi'ndeki Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu'ndaki bazı öğrencilerde öğle saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine sağlık ekibi çağrıldı. Rahatsızlanan 15 öğrenci, gelen ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Hastane acilinde serum takılarak gözlem altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve serumlarının bitmesinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Öğrencilerin rahatsızlanmaları nedeninin belirlenmesi için İlçe Milli Eğitim ve Okul idaresi tarafından inceleme başlatıldı.- Hatay