Haberler » 3. Sayfa » Haber

15 saniyede kasayı soyan hırsız kameraya yakalandı

Elazığ'da bir iş yerine giren ve 15 saniyede kasadaki parayı çalan hırsız, saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

20.09.2019 13:2015 saniyede kasayı soyan hırsız kameraya yakalandı
Elazığ'da bir iş yerine giren ve 15 saniyede kasadaki parayı çalan hırsız, saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Personeller dışarı çıktığı anda iş yerini boş gören ve içeri giren bir kişi, kasada bulunan 710 lirayı çaldı. Daha sonra sakin bir şekilde iş yerinden çıkan şahıs kayıplara karıştı.

Kasaya dönen personel, para olmadığını fark edince güvenlik kamerasına bakarak durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, parayı çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:49 İl genelinde aranan 18 şahıs yakalandı
14:47 Adıyaman'da, korkutan orman yangını
14:45 Kadın sürücünün zor anları...Karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına çarpan kadın sürücü büyük korku...
14:39 Köprü korkulukları olası bir faciayı önledi
14:38 Taksiciyi döve döve öldüren sanıklara ilk celsede tahliye
14:37 Kazada hayatını kaybeden kadın toprağa verildi
14:37 Bıçakla bir kişiyi ağır yaralayan adliyeye sevk edildi