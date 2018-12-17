15 Sokakta Tretuvar Uygulamaları Devam Ediyor

Modern bir kent oluşturmak adına hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Süleymaniye Mahallesinde kaldırım ve tretuvar çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında Süleymaniye Mahallesinde bulunan; Ramazan, Ferah, Hasanlar, Hıdır, Kuzey kanal, Ademiye, Turan, Müftü, Yeşil İlyas, Cami, Hürriyet, Cemalettin, Şemsettin, Haşlama ve Şehit Muharrem Karakafa Sokakta tretuvar uygulama çalışmaları devam ediyor.

EKSİKLERİ TESPİT EDİP GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Başkan Yardımcısı Adil Kansu ve AK Partili yöneticilerle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Tretuvar uygulamaları hakkında bir açıklama da yapan Başkan Taban, "Süleymaniye Mahallemizdeyiz. Burada geçmişten bugüne eksik kalan tretuvar çalışmalarını hem yerinde bir görelim hem de son aşamaya doğru götürelim istiyoruz. Eksikleri tamamlamak adına mahallemizdeyiz. Özellikle şehrimizdeki yapılaşmanın tamamlandığı, artık mevcut binaların mukim olduğu alanlarda eksik olan tretuvar alanlarını, yürüyüş alanları ve kaldırımları tamamlamak üzere çalışmalarımızı Orhaniye Mahallemizden başlatmıştık. Tüm mahallelerimizde bu tür eksikleri tespit edip bir an önce hızlı hızlı bunları gidermeye çalışıyoruz. Tabi bunlar olmadığında biliyorsunuz yağmurlarda evlerin içerisine su girme riski devam ediyor, yine araçların bina duvarlarına çok yaklaşması kaldırımlar sayesinde engellenmiş oluyor. Vatandaşımızın da güvenli şekilde yürümesi kolaylaşmış olacak. Onun için bunları biran önce tamamlamak istiyoruz" dedi.

VATANDAŞIMIZ EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR

Vatandaşın en güzel hizmeti hak ettiğine vurgu yaparak konuşmasını sürdüren Taban; "Zaman mefhumu tanımadan, telefonumuzun başında 7/24 esaslı hem şehrin bir yerel yöneticisi olarak hem de çalışma arkadaşlarımızla beraber tam zamanlı olarak çalışıyoruz. Vatandaşımız gerçekten hizmetin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Biz onların refahını, huzurunu, standartlarını yükseltebilmek adına her alanda adımlar atmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Burada da daha önce biliyorsunuz sosyal donatı alanları, otopark alanları, yeşil alan, çocuk parkları gibi çalışmalarımız olmuştu. Hemen yanı başımızda bulunan otopark ve yeşil alan düzenlemesi de geçmişte Alinur Başkanımız döneminde yapılmış güzel bir çalışmaydı. Vatandaşlarımız araçlarını bu alana güzel bir şekilde park edebiliyorlar. Burada eksik kalan alanları da tamamladığımızda daha yaşanabilir, göze hitap eden bir mahalle, sokak görüntüsüne kavuşmuş olacağız" diye konuştu.

100 BİN TL'LİK YATIRIM

Çalışma hakkında teknik bilgiler de veren Taban, "Arkadaşlarımız burada 1000 metre uzunluğundaki yolda; 2000 metre bordür ve 1500 m2'de parke taşı uygulaması yapılacak. Yaklaşık 100 bin TL'lik bir çalışma. İnşallah öncelikli olarak buradaki sokak ve mahalle sakinlerimize çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Var olan diğer eksik ve aksaklarımızı da inşallah en güzel şekilde tamamlayacağımızı buradan ifade ediyorum. Mahalle halkımızdan benim ricam, öncelikle bu yapılanları koruyup kollamak ama aynı zamanda temiz bir çevre, temiz bir şehir… Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini vatandaşlarımızdan rica ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Bültenler