15 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Futbolun Şehirleri
01:00 Maç Sonu
01:45 Süper Lig Maç Sonu
02:45 Özel Röportaj
03:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
03:30 Dünden Bugüne
03:30 Maç Saati
04:00 Özel Röportaj
04:30 Maç Sonu
04:45 Süper Lig Maç Sonu
06:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Maç Sonu
10:45 Süper Lig Maç Sonu
12:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Taraftar
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
14:35 Maç Başlıyor
15:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
16:00 Idrissa Gueyeile Seyahat
16:00 Maç Önü
16:30 Özel Röportaj
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
17:00 Maç Başlıyor
18:00 Futbolun Şehirleri
18:45 Süper Lig Kısa Özet
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:30 Maç Önü
20:00 Devre Arası
20:00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
21:00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
21:15 Devre Arası
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
22:00 Maç Sonu
22:15 Süper Lig Maç Sonu
23:45 Maç Sonu