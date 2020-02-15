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15 Şubat 2020 Fox Yayın Akışı

15 Şubat 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

15.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 15.02.2020 06:4515 Şubat 2020 Fox Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Yasak Elma

02:45 Temizlik Benim İşim

04:15 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 İnadına Aşk

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Dünya Avucunuzda

13:30 Zümrüdüanka

16:00 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Hafta Sonu

20:00 Zümrüdüanka


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Kaynak: InterSinema.com

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