15 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
04:15 Lig Raporu
04:45 İngiltere Premier Lig Özetler
05:05 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 Lig Raporu
07:40 Olimpiyat Yıldızları
07:55 Takvim Yaprakları
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 İngiltere Premier Lig Özetler
08:25 Lig Raporu
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:25 Manisa FK - Yılport Samsunspor
14:15 Süper Lig Özetler
14:20 TFF 1. Lig Özetler
14:30 Manisa FK - Yılport Samsunspor
15:30 Avrupa Stüdyosu
17:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Hafta Sonu
20:00 Dakika Skor
21:45 Stadyum