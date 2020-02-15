15 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Şampiyon
01:30 Tutunamayanlar
03:35 1'de Bugün
03:45 Aileler Yarışıyor
04:50 Ömür Dediğin
05:20 Küçük Hanımefendi
05:30 İncir Ağacı
05:30 Ömür Dediğin
06:00 Küçük Hanımefendi
06:30 Baba Can'dır
06:50 Beni Böyle Sev
07:45 Beni Böyle Sev
09:20 1'de Bugün
09:30 Tutunamayanlar
09:30 İyi Fikir
10:00 1'de Bugün
10:10 Tutunamayanlar
11:10 Kalk Gidelim
11:30 1'de Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
14:40 1'de Bugün
14:50 Benim Adım Melek
15:05 Benim Adım Melek
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Kalk Gidelim