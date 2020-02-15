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15 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe (Eryaman)BEŞİKTAŞ10.30 Siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta yapılacak.

15.02.2020 09:29 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:2915 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

Hes Kablo Kayserispor ( Atatürk)

17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 MKE Ankaragücü - (Eryaman)

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta yapılacak.

GALATASARAY

17.30 Sarı-kırmızılılar, BTC Turk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.

TFF 1. LİG

14.00 Hatayspor - Akhisarspor (Antakya Atatürk)

16.30 Boluspor - Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

19.00 Ekol Göz Menemenspor - Eskişehirspor (Menemen İlçe)

- TFF 2'nci ve TFF 3'üncü Lig'de 23'üncü hafta maçları oynanacak.

ATLETİZM

15.00 İstanbul Cup Salon Atletizm Şampiyonası başlıyor.

BASKETBOL

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 OGM Ormanspor - İzmit Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor - Samsun Canik Belediyespor (Servet Tazegül)

15.15 BOTAŞ - Fenerbahçe Öznur Kablo (Ankara DSİ Etlik)

16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - Çankaya Üniversitesi (Adana Atatürk)

GÜREŞ

Avrupa Güreş Şampiyonası, İtalya'nın Roma kentinde devam ediyor.

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

17.00 Beşiktaş - PTT (Burhan Felek)

17.30 Karayolları - Türk Hava Yolları (TVF Başkent)

17.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - VakıfBank (VakıfBank Sarayı)

AXA Sigorta Efeler Ligi

15.00 Halkbank - İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

15.30 Tokat Belediye Plevne - Sorgun Belediyespor (Ali Yücel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Arkas Spor (Cengiz Göllü)

AVRUPA LİGLERİ

17.30 Leipzig - Werder Bremen (Nuri Şahin, Ömer Toprak)

17.30 Union Berlin - Bayer Leverkusen (Yunus Mallı)

18.00 Birmingham - Brentford (Halil Dervişoğlu)

20.30 Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)

22.45 Atalanta - Roma (Cengiz Ünder, Mert Çetin)

22.45 Fortuna Sittard - Emmen (Kerim Frei, Ferhat Görgülü)

23.00 Granada - Valladolid (İsmail Köybaşı - Enes Ünal)

23.30 Rio Ave - Sporting (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rakibi)



Mustafa Kemal Atatürk, Vodafone Park, Fenerbahçe, Denizli, Spor

Kaynak: DHA

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