15 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

Hes Kablo Kayserispor ( Denizli Atatürk)
17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
(Eryaman)
BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta yapılacak.
GALATASARAY
17.30 Sarı-kırmızılılar, BTC Turk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.
TFF 1. LİG
14.00 Hatayspor - Akhisarspor (Antakya Atatürk)
16.30 Boluspor - Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
19.00 Ekol Göz Menemenspor - Eskişehirspor (Menemen İlçe)
- TFF 2'nci ve TFF 3'üncü Lig'de 23'üncü hafta maçları oynanacak.
ATLETİZM
15.00 İstanbul Cup Salon Atletizm Şampiyonası başlıyor.
BASKETBOL
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 OGM Ormanspor - İzmit Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor - Samsun Canik Belediyespor (Servet Tazegül)
15.15 BOTAŞ - Fenerbahçe Öznur Kablo (Ankara DSİ Etlik)
16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - Çankaya Üniversitesi (Adana Atatürk)
GÜREŞ
Avrupa Güreş Şampiyonası, İtalya'nın Roma kentinde devam ediyor.
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi
14.00 Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
17.00 Beşiktaş - PTT (Burhan Felek)
17.30 Karayolları - Türk Hava Yolları (TVF Başkent)
17.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - VakıfBank (VakıfBank Spor
Sarayı)
AXA Sigorta Efeler Ligi
15.00 Halkbank - İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
15.30 Tokat Belediye Plevne - Sorgun Belediyespor (Ali Yücel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Arkas Spor (Cengiz Göllü)
AVRUPA LİGLERİ
17.30 Leipzig - Werder Bremen (Nuri Şahin, Ömer Toprak)
17.30 Union Berlin - Bayer Leverkusen (Yunus Mallı)
18.00 Birmingham - Brentford (Halil Dervişoğlu)
20.30 Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)
22.45 Atalanta - Roma (Cengiz Ünder, Mert Çetin)
22.45 Fortuna Sittard - Emmen (Kerim Frei, Ferhat Görgülü)
23.00 Granada - Valladolid (İsmail Köybaşı - Enes Ünal)
23.30 Rio Ave - Sporting (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rakibi)