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15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

15 Şubat Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

15.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:58

İSKİ'den yapılan açıklamada 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

15 ŞUBAT CUMA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Güzelce Mah

Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-15 09:54:13.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah

Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-15 10:39:21.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-15 09:51:20.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 2020-02-15 09:13:44.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]

Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-15 09:35:15.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Semizkumlar Mah

Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-15 10:00:18.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul, Gündem, Ekonomi, Güncel


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