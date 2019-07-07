07.07.2019 13:54
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15 tarım işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

15 tarım işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde tarlada çalışan 15 işçi, tarım ilacı zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde tarlada çalışan 15 işçi, tarım ilacı zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, ilçeye bağlı Aşağıada köyü yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan Sivas'a gelen tarım işçileri, yaklaşık 1 hafta önce ilaçlanan M.K.Ç.'ye ait tarlada bu sabah çalışmaya başladı. Ancak işçiler, bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, baş dönemsi, kaşıntı, halsizlik gibi şikayetlere Ulaş Devlet Hastanesi'ne başvuran 15 işçi, tedaviye alındı.
İşçiler buradaki ilk müdahalelerinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesine sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu işçilerin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Tarım işçilerinden Şevket Balıkkan, "Yaklaşık 1 hafta önce tarla ilaçlanmıştı. Biz de bugün tarlaya çalışmaya gitmiştik. Bu sırada aniden rahatsızlanmaya başladık. Daha sonra hastaneye başvurduk" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Diyarbakır, Sivas, İşçi, Güncel

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