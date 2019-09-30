15. TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi 8-11 Ekim'de Antalya'da

TÇMB'nin 1987 yılından beri iki senede bir düzenlediği ve sektöre büyük katkı sağlayan TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi, bu yıl "Döngüsel Yeşil Ekonomi ve Dijital Dönüşüme Doğru" ana temasıyla 15. kez düzenleniyor. Kentsel katı atıklardan enerji geri kazanımı, Endüstri 4.0, İnovatif üretim teknolojileri, Endüstriyel Simbiyoz ve Sıfır Atık alt başlıklarından oluşan teknik seminer, son yıllarda özellikle Avrupa Birliği'nin çok önem verdiği döngüsel ekonomi konusunda sektörün ileri gelenlerini buluşturacak.

8 Ekim tarihinde kapılarını açacak olan 15. TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi, 11 Ekim tarihine kadar geniş bir program ile devam edecek. Açılışı TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka tarafından yapılacak etkinlikte teknik seminer TÇMB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat Çalbıyık'ın konuşmasıyla başlayacak. Dünya Çimento Birliği ve Rus Çimento Birliği CEO'ları da konuşmalarıyla açılışta yer alacak. 130 yerli ve yabancı firmanın stantları ile yer alacağı seminere katılacak 600'e yakın kişiye 20'nin üzerinde teknik sunum gerçekleştirilecek.

Seminer bu yılki konusuyla, gerek döngüsel ekonomi gerekse dijital dönüşüm çalışmalarının yoğunlukla devam ettiği günümüzde, sektör ve tedarikçilerinin yeni proje ve inovatif düşüncelerinin paylaşımlarına imkan tanımayı hedefliyor.

Ana teması "Döngüsel Yeşil Ekonomi ve Dijital Dönüşüme Doğru" olan seminer; al, yap, at esasına dayanan doğrusal ekonominin aksine çevrenin korunması ve atık üretiminin azaltılması ihtiyacına istinaden daha sürdürülebilir olan döngüsel ekonomiye vurgu yapmayı amaçlıyor.

Bu döngüde; atık üretiminin en aza indirilmesi esas alınarak kaynak kullanımının azaltılması ve sistemin en verimli şekilde çalışmasına vurgu yapılıyor. Ayrıca, verimli, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren ekipman ve sistemler ile üretilmiş ürünlerle, yaşam alanlarımızın yeşil dönüşümüne katkı sağlanması bekleniyor.