16.07.2019 00:18
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15 Temmuz 2019 Haberleri

15 Temmuz 2019 Haberleri

15 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Garry Rodrigues, Vedat Milor, Genel

Son Dakika Haberleri
05:50   Ayvalık'ta '15 Temmuz destanı' unutulmadı
05:47   15 Temmuz'da binlerce kişi meydanlara akın etti
05:44   Çanakkale'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü' yapıldı
05:42   3 yıl önce demokrasi nöbetinde tanışıp evlenen çift, nöbette yerini aldı
05:41   15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. Yılında Sakarya'da anıldı
05:39   106 yaşında demokrasi nöbetine katıldı
05:37   Kırşehir'de halk Cacabey Meydanında darbecilere karşı yürüdü