15 Temmuz ailelerinin gözyaşları sel oldu

15 Temmuz'un üzerinden 4 yıl geçti ama acıları hala yüreklerdeki tazeliğini koruyor. Antalya 'da düzenlenen programda bir araya gelen şehit ailelerinin gözyaşları sel oldu, şehitlere dualar edildi.15 Temmuz Derneğinin Antalya'da düzenlediği "15 Temmuz Şehit Aileleri Kampı" başladı. Kampın açılış programında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Vali Münir Karaloğlu, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ile çok sayıda şehit ailesi katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Ertem, 15 Temmuz'da milletin yurdun her köşesinde ayakta olduğunu ifade ederek, "Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit olan kardeşlerimizi gördük, Boğaz Köprüsü'nde şehitlerimizin gazilerimizin direnişine hep beraber şahit olduk. O gece okunan ezanlar selalar yüreğimize bir başka dokunuyordu. Minarelerden yükselen bu davet milletimizin yeniden dirilişiydi. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı talimat üzere o gece kadın, çocuk, genç, yaşlı hep birlikte ellerimizde Türk bayraklarıyla vatanımıza, milli iradeye sahip çıkmak için meydanlardaydı" ifadelerinde bulundu."KAÇAKLAR YAKALANMAYA DEVAM EDİLİYOR"Ertem, "Bugün 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan FETÖ terör örgütü üyeleri yargı önünde hesap vermeye devam ediyor. Biz de bakanlık olarak avukatlarımızla birlikte yargı süreçlerini takip etmeye devam ediyoruz. Bu süreçte şehit ailelerimizin, gazi ve gazi yakınlarının yanında olduk. Sizler de milletimiz de müsterih olun, hiç kimsenin yaptığı yanına kalmayacak. Suçlular hukuk önünde hesap vermeye devam edecek, halen kaçak durumda olanları da emniyet güçlerimiz tek tek yakalamaya devam ediyor" diye belirtti.KARALOĞLU: "DAHA ÇOK 15 TEMMUZ YAŞARIZ"Programda konuşan Vali Karaloğlu da, karanlık 15 Temmuz gecesinin milletin kahramanlığıyla nurlu bir sabaha erdirildiğini ifade etti. İhanetin unutulmaması gerektiğini söyleyen Karaloğlu, "Şehitlerimizi unutursak, gazilerimizin fedakarlığını unutursak emin olun daha çok 15 Temmuz yaşarız. Onun için 15 Temmuz'u ve şehitlerimizi unutmayacağız. Bu buluşmaları önemsiyoruz her 3 buluşmada da Antalya Valisiydim, size ev sahipliği yapmak büyük bir şeref oldu. Umarım 4'üncüsünde de 5'incisinde Antalya'da olursam ağırlamaktan şeref duyacağım ve her türlü desteği vereceğime söz veriyorum" şeklinde konuştu.ŞEBİK: "58 İLDEN ŞEHİT AİLELERİ VAR"Dernek Başkanı Şebik ise, bu programlarda hem acıların paylaşıldığını hem de muhabbetlerin oluştuğunu belirtti. "Şehitlerimiz terk-i diyar eylediler, kahramanca vatanlarını savundular" diyen Şebik, "Bundan sonraki mücadele bizlerin. Başta onların unutulmaması, onların yolunda devam ederek hayatı idame ettirmemiz bizim için yegane unsur. Şu an burada 58 farklı vilayetten kıymetli konuklarımız var. O gün 1 yaşında olan kızımız bugün 4 yaşında. Kürdü, Türkü demeden, genci yaşlısı demeden aynı yolda mücadele ettik. Şimdi bundan sonra bize düşen onların yolunda yürümek" mesajını verdi."BİZE EMANET OĞLU ŞİMDİ 5 YAŞINDA"Kardeşini İstanbul'da kaybeden ve tüm şehit ailelerinin bir arada aynı acıyı paylaştığını ifade eden Sevinç Menteş, "Bir aile gibi olduk hepimiz birbirimizi tanıyoruz o gece hepimiz aynı acıyı hissettik" dedi.Şehit olan Mustafa Kaymakçı'nın annesi Aysel Kaymakçı da, "Duygulanıyorum, ağlamak istiyorum ağlayamıyorum, gülmek istiyorum gülemiyorum, gerçekten anlatılacak bir duygu değil. Ben oğlumu kaybettim, basından duymuş, geldi bana 'anne sizi Allah'a emanet ediyorum' dedi. Şimdi 5 yaşında çocuğu var, emanetini bıraktı gitti" şeklinde konuştu.(Burak Yalman/İHA)