15 TEMMUZ ARŞİV GÖRÜNTÜLER

30.05.2019 14:31
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Kaynak: DHA
Gurbetçi genç kızı ağlayarak girdiği hastaneden şarkı söyleyerek ayrıldı
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