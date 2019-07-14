Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 15 Temmuz'un bir demokrasi zaferi olduğunu, yaşanan bu tecrübenin gelecek nesillere bırakılacak son derece anlamlı bir siyasi kazanım ve miras olarak hatırlanacağını belirterek, bugün milletimizin ve demokrasimizin çok daha güçlü, ülkemizin çok daha itibarlı olduğunu bildirdi.

Balcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, darbe girişiminin 3. yılında şehitlerin aziz hatıralarına ve onların kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." dediğini hatırlatan Balcı, "Hatırlayın, CNN Türk'ten Hande Fırat'a 'Milletimi meydanlara davet ediyorum' dediği an, bu aziz millet demokrasiye, bayrağa, devlete olan inancını, sahaya çıkarak ispat etti." ifadelerini kullandı.

Balcı, Gazi Meclis'in bir kez daha "milli irade" dediğini, o gün TBMM'ye yeni bir "Gazi" unvanı daha kazandırıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"252 şehit verdik, 2 binin üzerinde gazi ile hain darbe girişimini millet olarak savuşturmayı başardık. O gece başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Meclis Başkanımız, Başbakanımız ve millet olarak dünyaya örnek bir direniş sergiledik. Yaşanan hadisenin hukuki ifadesi vatana ve millete ihanettir.

Milletimiz, varlığına, istiklaline ve istikbaline kasteden darbe girişimine karşı ilk andan itibaren kendisine yakışan tavrı ortaya koydu. Halkın iradesi, tankların gücünü yendi. 15 Temmuz bir demokrasi zaferidir. Yaşanan bu tecrübe, tarihimizde bir ilktir ve gelecek nesillere bırakacağımız son derece anlamlı bir siyasi kazanım ve miras olarak hatırlanacaktır. Bugün milletimiz ve demokrasimiz çok daha güçlü, ülkemiz çok daha itibarlıdır. Temennim odur ki Allah, bizlere o günleri bir kez daha yaşatmasın, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın."

Kaynak: AA