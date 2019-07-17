15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında 53 kişiye müebbet hapis cezası

15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 10 sanık "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanık da aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 85 sanık hakkında ise "Anayasa'yı ihlale teşebbüs etmeye yardım" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına hükmetti.İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 10 sanığı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.