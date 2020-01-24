15 Temmuz'da babası ve eşi şehit olan Bilge Gürs'e anlamlı görev

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde eşi ve babası şehit, iki kardeşi de gazi olan Bilge Gürs, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'ndeki göreviyle kendisiyle aynı kaderi paylaşan ailelere destek olmak için çalışacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için canı pahasına sokaklara çıkan binlerce vatandaş içerisinde Necati Sayın, kızları Ayşegül ve Ülkü Sayın ile damadı Fazıl Gürs de vardı.

Genelkurmay Başkanlığı önüne giden aile üyelerinden Necati Sayın, Fazıl Gürs ve Ülkü Sayın üzerilerine gelen tanktan kurtulmak isterken köprüden düştü. Köprüde asılı kalan Ayşegül Sayın ise ayağından yaralandı. Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Necati Sayın ile damadı Fazıl Gürs şehit, kızları Ayşegül ve Ülkü Sayın ise gazi oldu.

9 yaşındaki oğlunun verdiği güçle ayakta kalmaya çalışan, hem şehit eşi hem şehit kızı hem gazi kız kardeşlerin ablası olan Bilge Gürs, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet üyeliğine seçilen isimlerden biri oldu.

"Şehit aileleri ve gaziler için elimden ne geliyorsa yapacağım"

Yeni göreviyle ilgili duygularını AA muhabirine anlatan Gürs, "Böyle bir göreve getirilmek benim için çok gurur verici. Allah izin verdiği sürece şehit aileleri ve gaziler için elimden ne geliyorsa yapacağım." diye konuştu.

Aynı zamanda bu görevin kendisi için önemli bir sorumluluk da olduğunu belirten Gürs, "Öbür dünyada babamın ve eşimin karşısına alnım açık çıkabileceğim şekilde çalışacağım." dedi.

Vakıf bünyesindeki tüm çalışmaları şehit aileleri ve gazilerle istişare halinde gerçekleştireceklerini vurgulayan Gürs, şehit çocuklarına her yönden destek olacak çalışmaların içinde yer almayı arzuladığını dile getirdi.

"İdam dışında hiçbir ceza beni tatmin etmeyecektir"

Bilge Gürs, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bazı davalarda kararların çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İdam ve ilahi adalet dışında verilen cezalar bizim için yeterli olmayacaktır. Bir sürü ailede eşsiz kadınlar, babasız çocuklar kaldı. Aldıkları cezalar yetersiz bence. İdam dışında şu anda hiçbir ceza beni tatmin etmeyecektir. Ama en büyük cezayı da onlara Allah verecektir."

"Herkese eşit ve adil bir muameleyle elimizden geleni yapacağız"

Bilge Gürs, vakfın şehit aileleri ve gaziler için kurulduğunu vurgulayarak, "Onlar için sonuna kadar çalışacağız. Kul hakkı bizim için çok önemli. Kul hakkına girmeden herkese eşit ve adil bir muameleyle elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 15 Temmuz'un bir daha yaşanmayacağına inancını dile getiren Gürs, sözlerini "Çünkü küçüğünden büyüğüne, gencinden yaşlısına milletimiz kenetlendi. O gece bir arada oldular ve bunu tüm dünyaya gösterdiler. Artık karşımızda durabilecek kimseyi tanımıyorum." diye tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 26 Aralık 2019'da Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararına göre, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri arasında Bilge Gürs'ün yanı sıra 31 Mayıs 2017'de Şırnak'ın Şenoba ilçesinde meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın oğlu Berkay Aydın ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da bulunuyor.

Kaynak: AA