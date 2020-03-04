15 Temmuz'da ilk selayı okuyan Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara 'da ilk selayı okuyan emekli imam, ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar (70) Ankara'nın Polatlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında eşi ile birlikte yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam Eskişehir-Ankara karayolunun Polatlı Duatepe mevkiinde meydana geldi. İsmail Coşar yönetimindeki 06 UC 214 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önde giden 06 PGT 75 plakalı TIR'a çarptı. TIR'ın dorsesinin altına girerek hurdaya dönen otomobilde İsmail Coşar ile yanında bulunan eşi Sevim Coşar, hayatını kaybetti. Coşar çiftinin cenazeleri, araçtan çıkarılıp, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

15 TEMMUZ'DA İLK SELAYI OKUDU

Kocatepe Camisi'nin ilk müezzini olan ve 40 yılı aşkın bu camide görev yapan İsmail Coşar, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbecilere karşı milleti meydanlara davet etmesi ile birlikte Kocatepe Camisi'nin minaresine çıkarak, Ankara'da ilk selayı okuyan kişi olarak kayıtlara geçti. Coşar çiftinin cenazelerinin, yarın öğle Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntü (cep telefonu)

Haber: ANKARA, -