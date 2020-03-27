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15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilot hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 ile İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Yüce hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

27.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:04
15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilot hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 ile İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Yüce hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Yüce, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
Sanık Yüce'nin avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Bunun üzerine mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, İstanbul, Pilot, Güncel

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