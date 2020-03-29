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15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilot hakkındaki bilirkişi raporu tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından F-16 ile havalanarak İstanbul'da alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Y.

29.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:56
15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilot hakkındaki bilirkişi raporu tamamlandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından F-16 ile havalanarak İstanbul 'da alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Y. hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda, sanığın 15 Temmuz gecesinde sivil havacılığı tehlikeye atarak halkı korku ve paniğe sevk ettiği tespiti yer aldı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık eski üsteğmen Aykut Y. hakkındaki bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.
Raporda, eski kurmay albay Ahmet K'nin mevzuata ve askeri teamüllere aykırı olarak F-16 uçak pilotu olan sanığa uçuş emri verdiği, sanığın bu emrin askeri teamüllere aykırı olduğunu bilmesine rağmen Balıkesir meydanından saat 23.55'te kalkış yaptığı belirtildi.
Sanığın aynı gece 00.07 ile 00.09 arasında İstanbul Boğazı üzerinde 1000 ile 6000 feet arasında uçuş yaptığı bilgisine yer verilen raporda, şunlar dikkati çekti:
"Sanığın takiben saat 00.10 itibarıyla güneyli başta Balıkesir'e dönüşe başladığı, burada Ahmet K'nin talimatı üzerine saat 00.22'de Bursa üzerinden kuzeyli baş yaparak İstanbul'a yönlendiği, 00.30 ve 00.42 saatleri arasında 1000 ile 4300 aralığında İstanbul üzerinde tekrar uçuş yaparak 00.45 itibarıyla da Balıkesir meydanına iniş için dönüşe geçtiği tespit edildi."
İstanbul kulenin çağrılarını yanıtsız bırakmış
Darbe girişimi gecesi frekans, telefon ve pozisyon kanallarına ilişkin uçuşlara dair inceleme ve tespit tutanağında sanığın İstanbul uçuşu esnasında İstanbul kontrol kulesinin çağrılarına cevap vermediği kaydedildi.
Raporda, sanık Ahmet K'nin pilotları uçuşa nasıl ikna ettiğine dair şu detaylar yer aldı:
"Ben o gece A/R (alarm reaksiyon) uçuşu için pilotlara emir verdiğimde pilotların tedirgin olduğunu gördüm, pilotlar genellikle bu tür uçuşların emrini BHHM'den alır, ben de emrin tarafımdan verildiğini, eğer uçmakta tereddütleri varsa başka çözüm bulunabileceğini söyledim, hatta filo komutanlarının yolda olduğunu, gerekirse filo komutanlarını uçurabileceğimi söyledim. Pilotlar da 'Sıkıntı yok komutanım.' deyip uçmayı kabul ettiler."
Bilirkişi raporunun sonuç kısmında askeri teamüllerin sanık tarafından hiçe sayıldığı belirtilerek, "15 Temmuz 2016 gecesi Balıkesir'den İstanbul üzerine
gerçekleştirilen uçuşun mevzuata ve askeri teamüllere uygun olmadığı, sivil havacılık faaliyetlerini
tehlikeye attığı sonucuna varılmıştır." tespitinde bulunuldu.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında bilirkişi raporuna atıfta bulundu
Cumhuriyet savcısı, yargılama sırasındaki mütalaasında sanıkla ilgili bilirkişi raporuna atıfta bulunarak, şunları ifade etti:
"Sanık, savunmalarında her ne kadar gerçekleşen uçuşun askeri teamüllere ve yasal mevzuata
uygun olduğunu belirtmiş ise de bilirkişi raporları, dinlenen tanık beyanları ve tüm
dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, uçuşun askeri teamüllere ve yasal mevzuata uygun olmadığı, sanığın 15 Temmuz gecesi Ahmet K'nin tamamen
darbeye destek mahiyetinde kabul edilen uçuş emrini
sorgulamaksızın açık bir şekilde kabul ederek uçuş esnasında, İstanbul kontrollü uçuş boyunca
da temas kurmayarak, İstanbul kontrolün çağrılarına cevap vermeyerek, FETÖ terör örgütünün
darbeye teşebbüs eylemine iştirak etme kastını ortaya koyduğu anlaşılmıştır.
Sanığın bu
eylemlerinin cebir ve tehdit kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan
kaldırmaya teşebbüs ettiği değerlendirilerek, 'Anayasa'yı ihlal' suçunun tüm
unsurlarıyla gerçekleştiği somut olayda sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep olunur."
Cumhuriyet savcısı, sanığın 15 Temmuz'da Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan iki F-16 uçağının pilotlarından biri olması, yasak olmasına rağmen İstanbul üzerinde alçak uçuş yaptığı dikkate alındığında iddianamede atılı suçu işlediği yönünde kuvvetli şüphenin bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, İstanbul, Pilot, Güncel

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