17.07.2019 10:06
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15 Temmuz'da köprünün üstündeki askerin kafasını kestiğini iddia etti

Sosyal medyada Yusuf Tosun adlı kullanıcı, tankın üstündeki çıplak kişinin kendisi olduğunu iddia ederek "Hepimizin malumu askerin kafasını bizatihi ben kestim" dedi. Tosun, daha sonra açıklama yaparak "Ben kimsenin kafasını kesmedim" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası köprüde bir askerin kafasını kestiğini yazan Yusuf Tosun adlı kişi, daha sonra "Ben kimsenin kafasını kesmedim" diyerek sözlerini yalanladı. Tosun'un paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

Yusuf Tosun adlı kullanıcının 15 Temmuz iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tosun, sosyal medyaya yansıyan mesajında şu ifadeler var:

"Köprüde videoda bahsi geçen hepimizin malumu askerin kafasını bizatihi ben kestim. Kapak fotoğrafımda üstü çıplak olan kişi benim. Sağ kolumdaki bandaj bu süreçte olan yaranın eseri."

"SAÇMALIĞIN BU KADAR BÜYÜYEBİLDİĞİNİ GÖRMEK BENİ ŞAŞIRTTI"

Daha sonra sosyal medyadan açıklama yapan Tosun, şöyle konuştu:

"Öncelikle söylemem gerekir ki bu saçmalığın bu kadar kısa sürede bu kadar büyüyebildiğini görmek beni çok şaşırttı. 16 Temmuz 2019 tarihinde, üç-beş trol hesabın darbe girişimi sırasında o bizlere bühtanda bulunan sözümona demokratların da oy verme özgürlüğünü müdafaa eden bir abime, o sabahın öfkesi ile yazdığı bir mesajı 3 sene sonra ortaya servis edip saldırıya başlaması üzerine konuya müdahil oldum. Karşımdaki insanların parantez içinde ünlem görmeden de kinayeyi tespit edebilecek seviyede edebiyat bildiğini varsayarak mezkur fiilleri olaya konu abimin değil benim işlediğimi dile getirdim. İşin komik yanı o sırada gerek kendilerinden, gerek benim tarafımdan küfür etmeden konuşan tek kişi bendim, lakin nedense yazdığım onlarca mesajdan başka tek bir kelimeyi paylaşmadılar ve gönderinin sahibi yorumlarımı benim isteğim dışında sildi.

"BEN KİMSENİN KAFASINI KESMEDİM"

Ben kimsenin kafasını kesmedim. İki kurşun isabeti ile yaralı olduğum için bunu istesem de yapamazdım, ki zaten ömrüm olarak anılacak neyim varsa savaş karşıtı bir duruşta ter dökerek geçirdim. Bilinmelidir ki mobese kayıtları ilgili herkeste mevcuttur. Saniyen, kendisinin katil olduğu gerçeğine halel gelmeksizin, 21 yaşındaki birinin kafasını akranı birinin kesip, bunu Facebook'ta yazarak paylaşabileceğine inanmak sanıyorum ki incelenmesi gereken ayrı bir bilinç halidir. Biliniz ki benim yolum siyasi ve içtimai şartlara göre değişmez. Olaylara tepkilerim kimin iktidar kimin muhalefet olduğuna göre şekillenmez. Bu ülkenin darbeler ile ne bedeller ödediğini herkes kadar bilen bir Türk genci olarak kim kalkışırsa kalkışsın gereğini yaparım, bunun içine kafa kesmek girmez, lakin bu silahsız sivil halka kurşun sıkan birine, ne giysi giyiyor olursa olsun misli ile karşılığının gerekeceği gerçeğini de değiştirmez.

O gece orada olmayan herkes için konuşup eleştirmenin çok kolay olduğu bu konuda, elinde halkı korumak için emanet edilmiş silahla, isterse genelkurmay cumhurbaşkanı başbakanımız emretmiş olsun silahsız ve Türk bayraklı sivil halka kurşun sıkmayı başarabilen bir kişiyi -ki burada başarabilen kelimesi iyi tahlil edilmelidir- savunmak, zannediyorum ancak vicdan ve merhametimizin taraf tutması ile mümkündür, bu da bizlere utanç olarak yeter. Allah eline masum kanı bulaşmış kim varsa iki cihanda kahr-u perişan etsin."

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Tosun'un sözleri kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Kullanıcılar, #YusufTosunTutuklansın hashtag'i ile binlerce paylaşımda bulundu. Kullanıcılar, yargı yetkililerine çağrı yaparak Tosun'un tutuklanmasını talep etti.

15 Temmuz'da köprünün üstündeki askerin kafasını kestiğini iddia etti
Yusuf Tosun, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (113)
KAAN: KESMİŞ OLABİLİR BİZİM İNSANIMIZDAN HERŞEYİ BEKLERİM
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5 0
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SAHTE KAPADAYI: Tutuklayın şunu da dünya kaç bucak görsün. O askerde emir almak zorunda olduğu için orda olmuştur. Belki de ateş bile etmedi kimseye.
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13 1
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BİL İSTEDİM.: gezizekalılarda burdaki kinayeyi anlayacak zeka olsaydı kafası kesilen denilen askerin ailesini muhalefetin nasıl kullanacağını idark yeteneğine sahip olurdu. herşeyleri yalan, algı. hem çok bilmiş hem gezi zekalılar. . .
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3 9
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MAHMUT: kopyala yapıştırcı geri zekalı, Allah akıl dağıtırken nerdeydin acaba?
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2 0
AHMET: sivil insanlara kurşun sıkan bir kaç asker bir miktar darb edildi. hepsi o kadar. gerisinin tamamı yalan. bu güne kadar hiç bir dava görmedim , askerin kafasının kesilmesi ile ilgili. tamamı uydurma. hiç kimse bir askerin kafasını kesmez. bu yalan chp nin, askeri öğrenciler kıyma makinalarında kıyma yapıldılar. menderes on ton altınla uçağa binerken yakalandı yalanı ile aynıdır. kesilmeyen bir kafanın defalarca sözü edilerek gerçekmiş gibi algı yapılıyor. her kim yapıorsa suçludur.
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1 12
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KRAL: Türk töresinde hainin başı gider halka tankla ateş açmışlar ve taramışlar meşru müdafa yapmış ayrıca darbeye karşı tavrında ötürü tebrik ediyorum. Bazıları yok bu barbarlık mahkemeye verilmeliydi diyor
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47 317
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METAL: Lan kral! Yoksa sen de kahvelerde, orda burda muhterem hoca efendiyi öve öve bitiremeyenlerden misin?
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60 5
KAÇAK ASKER: aç oku hem şeriatta hem Türk töresinde aynı ceza
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5 50
ASKER: Ne salak ve bos konusuyorsun ! Burasi Türkiye Cumhuriyeti topraklari burada demokrasi ve Hukuk gecer burasi arabistan degil ! Seriat degil !!
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63 8
KRAL: biz avrupa yasalarına değil türk töresine bakarız ihanet durumunda
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17 87
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