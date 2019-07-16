16.07.2019 14:59
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"15 Temmuz'da o bombalara, o ateşlere milletimiz sinesini siper etti"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "15 Temmuz'da o bombalara, o ateşlere milletimiz sinesini siper etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "15 Temmuz'da o bombalara, o ateşlere milletimiz sinesini siper etti. Sinesinde bu ateşi söndürdü. Zor zamanların kahramanları vardır. Başta Ömer Halisdemir, 251 şehidimiz ve gazimiz o günün kahramanlarıdır. Biz onlar sayesinde barış ve huzur içerisinde hayatımızı sürdürebiliyoruz." dedi.
Trakya Üniversitesi Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15 Temmuz" özel gündemiyle toplandı.
Senato üyeleri, toplantının ardından 15 Temmuz şehitleri anısının yaşatıldığı 15 Temmuz Şehitler Yolu'nda yürüyüp Ömer Halisdemir çeşmesinde şehit ve gaziler için dua etti.
Rektör Tabakoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da kökü dışarıda olan bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.
Türk milletinin sokaklara çıkarak darbe girişimini önlediğini ve ülkesine sahip çıktığını belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:
"Hainler, silahlarla ve zorbalıkla ülkemizi parçalama girişiminde bulundular. Ancak Türk milletinin ne kadar büyük bir millet olduğu, söz konusu vatan olduğunda neler yapabileceğimizi 15 Temmuz'da tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. 15 Temmuz'da o bombalara, o ateşlere milletimiz sinesini siper etti. Sinesinde bu ateşi söndürdü. Zor zamanların kahramanları vardır. Başta Ömer Halisdemir, 251 şehidimiz ve gazimiz o günün kahramanlarıdır. Biz onlar sayesinde barış ve huzur içerisinde hayatımızı sürdürebiliyoruz. Bu büyük milletin daha ileriye gitme hevesini sürdürebiliyoruz. Onlara minnettarız. Allah onlardan razı olsun."
Tabakoğlu, 15 Temmuz Şehitler Yolu'na hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 251 şehidin anısına diktikleri fidanlarında hatıralarıyla birlikte büyüdüğünü de sözlerine ekledi. 15 Temmuz'da o bombalara, o ateşlere milletimiz sinesini siper etti
Kaynak: AA
Trakya Üniversitesi, Ömer Halisdemir, Güncel

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