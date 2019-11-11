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15 Temmuz'da Orhanlı gişelerindeki olaylara ilişkin davada cezalar onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen olaylara ilişkin yerel mahkemece 6 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 57 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını yasaya...

11.11.2019 23:20 | Son Güncelleme: 11.11.2019 23:2015 Temmuz'da Orhanlı gişelerindeki olaylara ilişkin davada cezalar onandı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Tuzla gişelerinde meydana gelen olaylara ilişkin yerel mahkemece 6 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 57 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını yasaya uygun buldu.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanan davaya ilişkin sanıklar ve avukatlarınca yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.
Ceza Dairesi, yerel mahkemece 6 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 57 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını usul ve yasaya uygun buldu.
Yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirten ceza dairesi, bu nedenle sanıkların yaptığı istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.
Davanın geçmişi
İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen olaylarla ilgili 65 sanığın yargılandığı davaya ilişkin kararını 18 Mayıs 2018'de açıklamıştı.
Mahkeme heyeti, 63 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.
Hapis cezasının sanıklar üzerindeki olası etkilerini ve sanıkların duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alan heyet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Harp Okulu öğrencisi 57 sanığın cezasını müebbete indirmişti.
Heyet ayrıca "kasten öldürme" suçundan 3 sanığın beşer kez, 1 sanığın da dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vermişti.
Tutuksuz 2 sanığın beraatine karar veren mahkeme heyeti, hakkında ceza kararı verdiği 63 sanığın tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırmıştı.

Ceza Dairesi, Orhanlı, Güncel

Kaynak: AA

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