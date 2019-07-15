15.07.2019 11:41
Haberler» Güncel» Haber

15 Temmuz'da şehit olanlar Çengelköy'de anılıyor

15 Temmuz

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar Çengelköy Polis Merkezi'nde anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar Çengelköy Polis Merkezi'nde anıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, hain darbe girişimi sırasında en büyük direncin gösterildiği noktalardan biri olan Çengelköy Polis Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Türkmen, Polis Merkezi'nden ayrıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlar, 15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde Çengelköy Polis Merkezinde anıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimi sırasında direnişin sembollerinden olan Çengelköy Polis Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarete Üsküdar Emniyet Müdürü de eşlik etti. Polis memurlarıyla tek tek tokalaşarak sohbet eden Türkmen ve Demiryürek, polis merkezinin önünde polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:48   Lapseki'de 15 Temmuz kutlamaları
12:48   1 doların sırrı ilk kez Zonguldak'ta çözüldü
12:48   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Edirnekapı Şehitliği
12:47   YÖK'ten "Türkiye'nin Fırsat Penceresi: Türk Yükseköğretimi" toplantısı
12:47   GÜNCELLEME - Şırnak'ta yol yapımında çalışan işçilere terör saldırısı
12:46   Başkan Büyükkılıç'dan 'istifa' açıklaması: Kargalar bile güler
12:46   15 Temmuz anısına şehitliklere karanfil bırakıldı