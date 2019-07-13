13.07.2019 16:14
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15 Temmuz'da tramvay ve otobüsler ücretsiz

15 Temmuz

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 17.00-00.00 saatleri arasında otobüsler ve tramvay ücretsiz olacak.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 17.00-00.00 saatleri arasında otobüsler ve tramvay ücretsiz olacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Ulaşım AŞ (GAZİULAŞ), 15 Temmuz'da vatandaşların şehir merkezine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bazı hazırlıklar yaptı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 17.00-00.00 saatleri arasında otobüsler ve tramvay ücretsiz olacak.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek anma etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlara toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak.
Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı çerçevesinde, sanatçısı Mustafa Yıldızdoğan, saat 22.00'de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sevilen şarkılarını seslendirecek, demokrasi aşığı Gazianteplilere unutulmaz bir gece yaşatacak.
Konserin hemen ardından saat 23.00'te Payitaht Abdulhamid dizisinin Tahsin Paşa'sı Bahadır Yenişehirlioğlu, söyleşi yapacak.
Kaynak: AA
Gaziantep, Güncel

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