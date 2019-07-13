15 Temmuz'da ücretsiz ulaşım hangileri? Marmaray, metro ücretsiz mi?

Bundan 3 yıl önce yapılmaya çalışılan ve halkın direnişi ile bastırılan FETÖ darbe girişimi nedeniyle anma törenleri yapılacak. Buanma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetleri ile Başkentray ve Marmaray seferleri ücretsiz olacak. Peki ücretsiz ulaşım hangi gün, hangi saatler arasında olacak? İşte Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama...

15 TEMMUZ'DA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 15 Temmuz şehitleri gibi kahramanlar var olduğu sürece bu millet ve devletin ilelebet payidar kalacağının altını çizerek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenler düzenleneceğini söyledi.

Söz konusu törenler dolayısıyla 15 Temmuz günü Marmaray trenlerinin karşılıklı olarak 15 dakikada bir yapılacağını belirten Turhan, saat 08.00'den itibaren Halkalı'dan Gebze'ye giden trenlerin saat 10.00'dan itibaren Gebze'den Halkalı'ya giden trenlerin ise 10 dakika aralıklarla saat 23.50'ye kadar işleyeceğini kaydetti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz'da saat 06.00'dan 16 Temmuz saat 05.59'a kadar tüm Marmaray trenlerinin İstanbul genelindeki diğer toplu ulaşım vasıtaları gibi ücretsiz olacağını bildiren Turhan, "Ayrıca mevcut 142 seferimize ilaveten 75 adet ilave sefer koyuldu. Günlük 433 bin 952 olarak sunulan yolcu kapasitesi ise 229 bin 200 kişi artırılarak, 663 bin 152 kişiye yükseltildi." diye konuştu.

BAŞKENTRAY DA ÜCRETSİZ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin üçüncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek anma etkinlikleri nedeniyle toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sağlanacak.

Bu kapsamda belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ve Başkentray ile Marmaray hizmetlerinden yararlananlar 15 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'dan başlayarak, 16 Temmuz Salı günü saat 06.00'ya kadar 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.

İZMİR'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Konak Meydanı'nda düzenlenecek programlara katılım sağlayacak vatandaşların; 15 Temmuz saat 15.00'ten, 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanması hakkındaki önerge oy birliği ile kabul edildi.