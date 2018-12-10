15 Temmuz Darbe Davaları Platformu'ndan Açıklama: Süreci Sonuna Kadar Takip Edeceğiz

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:07



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:07

ÇENGELKÖY ve Kuleli'deki darbe girişimi davasında kararın açıklanmasının ardından 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı Avukat Mehmet Alagöz açıklama yaptı. Duruşma salonu önünde müşteki avukatlarıyla birlikte açıklama yapan Avukat Alagöz, 15 Temmuz Darbe Davaları Pltaformu olarak bütün şehit yakınları ve gazileri adına İstanbul'daki bütün yargılamaları takip ettiklerini belirterek, "Bugünde Kuleli Askeri Lisesi ve Çengelköy civarında olan olaylarla ilgili karar duruşmasıydı ve karar okundu" dedi.Davada sanıkların aldıkları cezalar hakkında bilgi veren Avukat Alagöz, 50 sanığın çeşitli suçlardan ceza aldığını, 64 er ve askeri öğrenciler hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildiğini anlattı. Davanın istinaf aşamasını başlatacaklarını ifade eden Avukat Alagöz, "İstinaf süreci başlayacak, İstinaf sürecinden sonra da Yargıtay süreci başlayacak. Başından beri bu davayı takip ettiğimiz gibi sonuna kadar da takip edeceğiz. Milletimiz davaların takipçisi olduğumuzu bilsin. Davanın, geçmiş davalarda yapılan yargılamalardan farklı bir tarafı var. Bugün evet erlerle ilgili ceza verilmedi. Bir kısım meslektaşlarımızın içine sinmemiş olabilir. Ama bu davada yargılanan albay dahi beraat edebildi. Beraat etti. Burada sanıkların rütbeleri değil, eylemlerine bakılıp, eylemleri cezalandırılmakta...Geçmişte Türkiye'de yaşadığımız Balyoz ve Ergenekon Davası'ndaki torba yargılamaları yapılmıyor. Darbe yargılaması yapılıyor ve darbede darbeye karışan aktif olarak eylemlerde bulunan veya ihmali hareketlerle suç işlenmesine engel olmayan kişiler hakkında hüküm kuruluyor" dedi. Alagöz, kararı duymaktan ve sanıkların bir kısmının cezalandırılmasından memnun olduklarını sözlerine ekleyerek, "Süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Beraat eden, ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilen sanıklar ilgili de istinaf sürecine başvuracağız" diye konuştu. - İstanbul