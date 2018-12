15 Temmuz Darbe Girişimini Panolara Yansıtıyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:13



FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun 'da yaşayan anasınıfı öğretmeni Tuğba Koç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimini ve halkın darbecilere karşı kahramanca mücadelesini panolara yansıtıyor.Çarşamba ilçesi Çınarlık Yalı İlkokulunda görev yapan evli ve iki çocuk annesi 35 yaşındaki Tuğba Koç, atölyeye çevirdiği evinin bodrumunda, ortalama 2'ye 2,5 metre ebatlarındaki panolarda, 15 Temmuz hain darbe girişimini, maketlerle canlandırıyor.Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un kendisinde büyük bir travma yarattığını söyledi.O gece yaşananları daha sonra panoya yansıttığını, yaptığı panoların beğenilmesi üzerine birçok kurumdan talepler almaya başladığını ifade eden Koç, "Anasınıfı öğretmenleri çeşitli materyallerden ufak tefek şeyler yapabilir. Benim de atık malzemelerden yaptığım bazı çalışmalarım vardı. Darbe girişiminden sonra yaşananları yaptığım panoda canlandırmaya çalıştım. 15 Temmuz ve sonrasında yaşananları anlattım. Gönlümü sızlatan yerler oluyor. Çok sayıda şehidimiz var. Bu duygularla, biraz sanatçı gözüyle biraz halk gözüyle çalışmalarımı sürdürüyorum." dedi.Hain darbe girişimi gecesi bazı anların zihinlere kazındığını ve o anların panolarında yer aldığını ifade eden Koç, şöyle devam etti:"Pano ile ortaya koymak istediklerim vardı. Atatürk , Türk bayrağı, şehit Ömer Halisdemir 'in dışında, cep telefonuyla halkı sokaklara davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , TRT haber spikeri Tijen Karakaş, jetlerin havalimanından kalmasına izin vermeyen iş makineleri, köprüde yaşanan olaylar, balıkçı teknelerinin denize açılmaları, tankların önlerine geleni ezmesi, terör örgütünün 1 doları ile cep telefonunda kullandığı şifreli ByLock'u, örgüt üyelerinin kendilerini maskelemeleri, dünyanın üç maymunu oynaması gibi birçok şeyi anlatıyorum.""O insanların kendilerini feda etmesi gerçekten beni çok etkiledi"Koç, 15 Temmuz'un unutulmamasına katkı sağlamak istediğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:"Panoları, insanların 15 Temmuz'u unutmaması adına yapıyorum. Panoyu yaptığım kişi ve kurumlar da aynı düşünceyle yaptırıyorlar. Umarım insanlar geçmişimizden ders alıp ileriye bakar. Eskiden de yaşanan birçok darbe var. Bunları unutmayıp gerektiği gibi davranırsak daha iyi olacak. Pano, okulumun dışında belediyelerde ve Valilik'te var, Adliye Sarayı'nda var. Kamu kurumları, belediyelerden çok talep alıyorum. 15 Temmuz günü darbe girişimi sırasında çok korkmuştum. Panoyu her yaptığımda o anı çok yaşadım. O insanların kendilerini feda etmesi gerçekten beni çok etkiledi. En çok köprüde yaşananları canlandırdığımda etkileniyorum."Kongre için Samsun'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın panoyu gördüğünü ve beğendiğini ifade eden Koç, külliyede açılacak bir müzede sergilenecek panoyu Cumhurbaşkanına hediye etmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi."Amacımız 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak"Tuğba Koç'un yaptığı panolardan biri de Samsun Adliye Sarayı'nda sergileniyor.Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz , 15 Temmuz darbe girişiminin her yönüyle ortaya çıkarılması için, adli yönüyle soruşturma ve yargılamalara en güçlü şekilde katkı verdiklerini ifade etti.Yavuz, soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan, tutuklanan, yargılanan ve ceza alanların tüm sürecinin, yargı eliyle yürütüldüğünü aktardı.Darbe girişimi sırasında devlet ve milletin birlikteliğinin dost, düşman herkese gösterildiğini belirten Yavuz, "15 Temmuz darbe girişimi, halkta büyük bir travma oluşturdu. Cumhuriyet Başsavcılığımız sadece adli yön itibarıyla darbe girişimine karışanların yargılanması, onların tutuklanması, gözaltına alınmaları değil, adliyeye gelen vatandaşlarımızın darbe girişimini hatırlayıp belleklerinde diri tutmak için 15 Temmuz panosunu sergilemek istedik." dedi.Yavuz, panonun yaşananları unutturmayacağına işaret ederek, "Amacımız 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak, belleklere kazımak. Ülkemizin, devletimizin nasıl büyük bir uçurumun, tehlikenin eşiğinden döndüğünü çalışanlarımıza, vatandaşlarımıza hatırlatmak ve o bilinçle yaşamalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.