Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda büyük buluşmaya katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmmuz anma buluşmasında konuşma yapmak için Atatürk Havalimanı'na geldi.

"TSK'YA GÖNÜLDEN BAĞLI HER SUBAYINI ALINLARINDAN ÖPÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bizler inanıyoruz ki, şehitler peygamberlerden başka hiçbir kula nasip olmayacak en yüce makamın sahibidirler. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun inşallah.

15 Temmuz'da, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini selamlıyorum.

Peygamber ocağı TSK'nin ülkesine gönülden bağlı her bir subayını, astsubayını, uzman personelini ve erlerini alınlarından öpüyorum.

Burası anlamlı bir mekan. O gece burası, iki anı tespit etti. Bunlardan biri, saat 23:15 civarı... Tankların arasından Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy'e geçti. Bakırköy Belediyesi'nde kendi ifadesiyle "gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim" dedi.

01:15'te biz de buraya indik. Eşim, kızım, torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada millet vardı. Burada üzerimizden geçen F-16'lar, helikopterler vardı. Onlar mermilerini yağdırıyordu. Fakat biz bir şeye inanıyorduk: "La tahzen, innallahe me'ana...(Korkma, Allah bizimle beraberdir)"

Sabaha kadar kesintisiz ezan ve sala okuyan imamlarımıza, müezzinlerimize, seccadelerinin başında dua eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

ANMA ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Atatürk Havalimanı'ndaki anma etkinliklerinde mehter takımı performansı gerçekleştirildi ve havalimanında kurulan dev ekranlarda darbe girişimi gecesine dair görüntüler yayınlandı. Erdoğan'ın havalimanına inen uçağını 15 Temmuz gazileri karşıladı. Uçaktan eşiyle birlikte inen Erdoğan, kendisini karşılamak üzere uçağın önünde bekleyen 15 Temmuz gazileriyle tokalaştı. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Erdoğan'ı karşılayan isimler arasında. Erdoğan'ın uçaktan inişi esnasında ise tören alanında sela okundu. Alanda ayrıca, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sahnede Kuran okundu. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapacağı konuşma ve düzenlenen törenin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki müze açılışına katılacak.

TWITTER'DAN DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Destanı'na sahip çıkmak için milleti, saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'ndaki buluşmaya davet etti. Erdoğan, Twitter'daki hesabından, 16 Temmuz 2016'da saat 00.38'de attığı "Milletimizi demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmak üzere meydanlara, havalimanlarına davet ediyorum." şeklindeki mesajını tekrar paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni paylaşımında, "Milletimizi, 3 yıl önceki bu çağrımızda olduğu gibi, tarihe altın harflerle yazılan 15 Temmuz Destanı'na sahip çıkmak için bugün saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'ndaki buluşmamıza davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bizler inanıyoruz ki, şehitler peygamberlerden başka hiçbir kula nasip olmayacak en yüce makamın sahibidirler. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun inşallah.

15 Temmuz'da, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini selamlıyorum.

Peygamber ocağı TSK'nin ülkesine gönülden bağlı her bir subayını, astsubayını, uzman personelini ve erlerini alınlarından öpüyorum.

O gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, aydınlarımıza buradan şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum.

Sabaha kadar kesintisiz ezan ve sala okuyan imamlarımıza, müezzinlerimize, seccadelerinin başında dua eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

"BURASI ANLAMLI BİR MEKAN"

Burası anlamlı bir mekan. O gece burası, iki anı tespit etti. Bunlardan biri, saat 23:15 civarı... Tankların arasından Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy'e geçti. Bakırköy Belediyesi'nde kendi ifadesiyle "gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim" dedi.

01:15'te biz de buraya indik. Eşim, kızım, torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada millet vardı. Burada üzerimizden geçen F-16'lar, helikopterler vardı. Onlar mermilerini yağdırıyordu. Fakat biz bir şeye inanıyorduk: "La tahzen, innallahe me'ana...(Korkma, Allah bizimle beraberdir)"

Önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz'daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar.

"YANLARINA KÂR KALMADI, KALMAYACAK"

Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, Allah'ın izniyle bundan sonra da kalmayacaktır.

"BİRLİĞİMİZİ, BERABERLİĞİMİZİ, KARDEŞLİĞİMİZİ ASLA BOZAMAYACAKLAR"

Bizler milletçe, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize, devletimize sahip çıktıkça, hiçbir gücün eli Allah'ın izniyle oralara ulaşamayacaktır.

Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır.

O karanlık gecedeki ezan ve selalar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse bundan sonra da aynı inanç, heyecan, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecekler.

"SİZLERLE BİR MÜJDEYİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır.

"VAKFIMIZIN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Çünkü bunun çok istismarı yapılıyor. Onun için istedik ki, Bakanlığımız'la birlikte bu iş devletin teminatı altında olsun. İlgili tüm bakanlık ve kurumların mütevellisinde yer aldığı bu vakfımız aracılığıyla şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetleri daha iyi, daha derli toplu yürütebileceğimize inanıyorum. Vakfımızın hayırlı olmasını diliyorum.

"ALLAH'IN İZNİYLE BU ÜLKEYİ KİMSE İŞGAL EDEMEZ"

Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz.

"KENDİMİZİ DAHA ÇOK MUHASEBEYE ÇEKECEĞİZ"

Şehitlerin aziz ruhlarını muazzep etmemek için daha çok çalışacağız,mücadele edeceğiz, kendimizi daha çok muhasebeye ve murakabeye çekeceğiz.

Ülkemizin içine yerleştirdikleri ihanet çetesiyle milletimizi esir alacaklarını sananlar, tıpkı asırlar boyunca hep olduğu gibi bir kez daha derslerini aldılar.

Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege konularında karşı tarafı haklı bulanların zihinleri iğfal edilmiş demektir.

Bugün ülkemizin önündeki engeller, yaşadığı sıkıntılar, maruz kaldığı saldırılar, hep işte bu kadim kavganın tezahürleridir.

"EKONOMİ BATTI, BİTTİ DİYORLAR! BUNLARDA İNSAF YOK"

Ekonomi battı, bitti diyorlar. Bunlarda insaf yok. Şu anda Türkiye'nin dört bir yerinde, içeride dışarıda terörle mücadele veren Türkiye'ye karşı, acaba kimse "bu mücadele verilirken, bu mermiler, kalkan uçaklar, helikopterler, bunlar fıstık leblebi mi atıyorlar? Bunların hepsi para değil mi? Hepsi ekonomi değil mi? Bunlar ekonomiden buralara harcanmıyor mu?

Ve biz bütün bunlarla beraber şu anda terörün belini Allah'ın izniyle kırdık kırıyoruz. İnlerine girdik inlerine!

Bakın, Pençe 1 Harekatı'nı yaptık, şu anda Pençe 2 Harekatı'nı yapıyoruz. Milletimin başına bela olan bu teröristleri yerle yeksan ediyoruz. YPG/PYD'yle de mücadelemiz sürüyor.

Kardeşlerim, bunlar bedava olmuyor değil mi? Bunun bir bedeli, bir karşılığı var. Ama bunu şimdi, teröristi arkasına alan siyasi partiler, onlara destek verenler ne diyor? Madem ki böyle, yapmayın. Ha yapmayalım da, milletimin refahını, huzurunu düşünmekle mükellefiz. Onun için de bu süreci devam ettiriyoruz.