16.07.2019 01:03
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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 3. YIL DÖNÜMÜNDE CAMİLERDEN EŞ ZAMANLI SELA OKUNDU

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 3. YIL DÖNÜMÜNDE CAMİLERDEN EŞ ZAMANLI SELA OKUNDU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Hüseyin COŞKUN-Müslüm SARIYAR- Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Türkiye genelinde 90 bin camide eş zamanlı sela okundu.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Hüseyin COŞKUN-Müslüm SARIYAR- Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Türkiye genelinde 90 bin camide eş zamanlı sela okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma programları kapsamında, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide aynı anda sela sesleri yükseldi. Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

Görüntü dökümü:
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-istanbul'da camilerden yükselen sela sesleri
-Detaylar


Kaynak: DHA
Türkiye, Güncel

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