15.07.2019 23:09
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15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde İncirlik üssüne yürüdüler

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde İncirlik üssüne yürüdülerADANA - Adana'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD), 15 Temmuz darbe girişimin 3. yıldönümünde, İncirlik Üssü'ne yürüdü.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde İncirlik üssüne yürüdüler
ADANA - Adana'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD), 15 Temmuz darbe girişimin 3. yıldönümünde, İncirlik Üssü'ne yürüdü.
Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı üyeleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla İncirlik Hava üssünün ABD'nin kullanımına kapatılması için 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na yürümek istedi. Polisin izin vermediği grup üs yakınlarında toplanarak 15 Temmuz şehitleri için dualar etti.
Grup adına konuşan Anadolu Gençli Derneği Gene Başkanı Salih Turhan, "İncirlik, 1951 yılında hem NATO'nun hem de Amerika'nın kullanımına açılması için inşaata başladı. 1954 yılında ise kullanıma açıldı. Tam 65 yıldır Adana'mızın merkezinde birçok çalışmayı gerçekleştiriyorlar. Bu 65 yıllık dönemin içerisinde dünyada insanlık için İslam alemi için bir tane olumlu iş yapmadılar. Bizim İncirlik'e tepkimiz 65 yıldır kardeşlerimizi katletmesinden dolayıdır. Zalim FETÖ yapısının gerçek planlayıcısı, kuklacıyı yöneten kukla mekanizması İncirlik olduğu için tepkimizi ortaya koyuyoruz" dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde İncirlik üssüne yürüdüler
Kaynak: İHA
İncirlik, Genel

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