03.07.2019 18:35
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asayiş uygulaması

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geniş çaplı asayiş uygulaması başlatıldı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geniş çaplı asayiş uygulaması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla otogarın tüm noktalarında asayiş uygulaması başlattı.
Özellikle otogarın alt katlarında yoğunlaşan polis ekipleri, şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol ediyor, bazı araçlarda arama yapıyor. Aramalara, narkotik dedektör köpekleri de katılıyor.
Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asayiş uygulaması
Kaynak: AA
Bayrampaşa, Narkotik, Güncel

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