15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu havadan görüntülendiİSTANBUL - 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk meydana geldi. Otogarda oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk meydana geldi. Çok sayıda vatandaşın seyahat etmek için otobüsleri tercih etmesiyle otogar da bayram hareketliliği de başladı. Otogarda otobüslerin oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi."Her yer dolmuş, yoğun"Edirne'ye gideceğini ancak bilet bulamadığını ifade eden bir vatandaş ise, "Edirne'ye doğru gidiyordum ama bilet bulamadığım için Çorlu'ya gitmek zorunda kaldım. Çorlu'dan bulabilirsem Edirne'ye gitmeye çalışacağım. Her yer dolmuş, yoğun" diye konuştu.Bayram dolayısıyla yolculuk yapmak için otogara gelen bir vatandaş, "Yoğunluk var, girerken yarım saat sürdü, çıkışta nasıl olur bilemiyoruz. Kahramanmaraş'a gideceğiz" ifadelerini kullandı.